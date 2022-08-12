Белгородка пырнула ножом ревнивого сожителя

Во время выяснения отношений женщина схватила нож и ударила им сожителя в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном скорой помощью пациенте 1988 года рождения с ножевым ранением. Правоохранители установили, что мужчина пострадал в ходе конфликта с сожительницей. В причинении ему телесных повреждений подозревается женщина 1991 года рождения.

По предварительным данным, ссора у пары произошла на почве ревности. Ситуацию усугубил поступивший на телефон женщины звонок от неизвестного мужчины. На него ответил сожитель подозреваемой. И хотя позвонивший сообщил, что ошибся номером, конфликта избежать не удалось. Во время выяснения отношений женщина схватила нож и ударила им сожителя в живот. Спустя некоторое время, мужчина почувствовал, что его состояние резко ухудшилось. Подозреваемая вызвала сожителю скорую и сопроводила его в больницу.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) даме грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.