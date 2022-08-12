Белгородские хлеборобы намолотили свыше 2 миллионов тонн зерна

В Белгородской области ранние зерновые культуры убраны с площади 397 тысяч га, это 56% от намеченного плана. Валовой сбор зерна составил 2 млн 186 тысяч тонн. Средняя урожайность – 55,1 ц/га, что выше уровня прошлого года на 12 ц/га.

Наивысшая урожайность отмечается в хозяйствах Краснояружского (66,6 ц/га); Прохоровского (64), Ракитянского (64), Новооскольского (63,9), Корочанского (61) и Ивнянского (60,7) муниципалитетов.

Более 100 тысяч тонн намолотили аграрии Шебекинского (169 тысяч тонн), Алексеевского (162), Валуйского (153), Губкинского (113), Новооскольского (104), Яковлевского (101) горокругов, Ровеньского (147), Корочанского (122), Вейделевского (112), Ракитянского (107), Белгородского (105) районов.

Убрано 76% посевных площадей озимой пшеницы. Валовой сбор этой культуры составил 1 млн 894 тысячи тонн, средняя урожайность – 57,3 ц/га, что на 11,5 центнеров больше прошлогоднего показателя. На данный момент убрано 47 тысяч га ячменя, что составляет 63% от посевной площади. Валовой сбор этой культуры составил 213 тысяч тонн при средней урожайности 45 ц/га. Практически уже убран горох – 96% площадей. Урожайность этой культуры составляет 30,7 ц/га. Яровая пшеница обмолочена на площади 11 тысяч га (18% от намеченного) со средней урожайностью 45,4 ц/га. Валовой сбор составляет 49 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.