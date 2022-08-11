В Белгороде за езду по «выделенке» за семь месяцев привлекли около 5000 водителей

За движение по выделенной для автобусов полосе предусмотрен штраф в 500 рублей. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

За семь месяцев в Белгороде за движение по выделенной для маршруток полосе привлекли к ответственности уже около пяти тысяч водителей. Сейчас здесь работает девять камер фотовидеофиксации. Они установлены на проспекте Богдана Хмельницкого и на улице Щорса.

О том, что полоса предназначена для автобусов, водителей информируют дорожные знаки «Въезд запрещен» и «Полоса для маршрутных транспортных средств». Сотрудники ГИБДД напоминают, что таксистам здесь также ехать нельзя. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В Госавтоинспекции добавили, что при отклонении от маршрута водитель автобуса тоже не избежит наказания.

По данным ведомства, скоро на «выделенке» появятся еще пять камер. Их дополнительно установят на улице Щорса.

В ГИБДД напомнили, что по выделенной полосе могут двигаться только те, кто осуществляет регулярные перевозки пассажиров на терририи Белгорода. Для внесения в реестр такого маршрутного транспортного средства собственникам следует обратиться в Департамент дорожного хозяйства администрации города.