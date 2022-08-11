Жару и дождь обещают синоптики белгородцам на 12 августа

Жара, дождь и грозы ожидаются в Белгородской области в эту пятницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Синоптики пока не обещают белгородцам прохлады. В пятницу, 12 августа, по-прежнему будет душно. В регионе ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков, а вот днем обещают кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью восемь – тринадцать метров в секунду. Ночь предстоит довольно жаркая – будет +17…+22 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +29…+34 градуса.

В зной лучше воздержаться от длительных прогулок под солнцем. Если все же пришлось выйти на улицу, не забывайте панамы. Пейте больше воды.