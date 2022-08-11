«Открытие»: большинство россиян не готово оформлять сделки купли-продажи авто через Госуслуги

Пока о появлении этого нового сервиса знают лишь 19% россиян.

Каждый пятый наш соотечественник готов оформить сделку купли-продажи автомобиля у частного лица на портале Госуслуг. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами «Открытие Авто» (блок автобизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Чаще всего в категории «транспорт и вождение» на Госуслугах россияне оплачивает налоги и штрафы. 7% используют сервисы для получения прав на управление транспортным средством. Оформляют льготы на проезд и парковку и обновляют данные об автомобиле по 6% респондентов. Оставляют мнение о качестве дорожных работ еще 5% опрошенных.

На вопрос о готовности воспользоваться такой услугой пока только 20% опрошенных ответили утвердительно: 9% считают, что это позволит ускорить покупку, 7% положительно оценили опцию удаленной регистрации в ГИБДД и 4% отметили, как преимущество сервис дополнительной проверки авто до покупки.

Что касается географии, то автолюбители из Красноярска оказались самыми скептически настроенными к подобному формату сделки по покупке авто (86% не готовы делать это через портал Госуслуг), а вот в Уфе оказалось больше всего автовладельцев, готовых попробовать (27%).