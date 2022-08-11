Белгородец Артур Звягинцев стал призером Спартакиады учащихся России по гиревому спорту

Артур Звягинцев (крайний справа). Фото ЦСП Белгородской области.

В Ярославле завершилась XI летняя Спартакиада учащихся России по гиревому спорту.

В двоеборье в весовой категории до 68 кг третье место занял белгородский спортсмен Артур Звягинцев. По сумме толчка и рывка воспитанник Алексея Конева и Сергея Лупандина набрал 161 очко. Вторым стал Иван Ольшко (Тюменская область) с 200 баллами в активе. Победу праздновал Артем Васин (Калужская область), опередивший Артура на 80 очков.

Как сообщалось ранее, белгородский «Салют» упустил победу во Владивостоке. Спасительный мяч динамовцы забили в компенсированное ко второму тайму время.

Тем временем, белгородцы завоевали 15 медалей на первенстве России по спортивной борьбе.