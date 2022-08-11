Жительница приграничной Журавлёвки не может устроить ребенка в школу в Белгороде

Глава региона ответил на вопрос жительницы Журавлевки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На прямую линию к губернатору Белгородской области обратилась жительница приграничного села Журавлёвка. Из-за того, что населённый пункт уже не раз подвергался обстрелам со стороны Украины, людей оттуда переселили в безопасное место. Обратившаяся к главе региона женщина пожаловалась, что ребенка не хотят брать в школу в Белгороде по месту жительства. Вячеслав Гладков рекомендовал ей обратиться к министру образования Белгородской области Андрею Милёхину.

- Он вас ждёт, обращайтесь, постараемся помочь. Тоже поймите, что есть классы переполненные, где физически решить этот вопрос невозможно. Мы исходим из особенностей ситуации и, конечно, всем жителям Журавлёвки, Нехотеевки, Середы стараемся помочь в первоочередном порядке, - прокомментировал Вячеслав Гладков.