Хозяйка дома, пострадавшего при обстреле Белгорода, пообещала ночевать в палатке перед окнами администрации

Глава региона прокомментировал ситуацию с домом на улице Павлова. фото:со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась хозяйка дома, пострадавшего при обстреле Белгорода 3 июля. Женщина проживает на улице Павлова.

- Сейчас убрали рабочих. Опасаются, что дом рухнет. Я дома с ребенком. Говорят, ждите экспертов, а они дали заключение о восстановлении дома. Сколько будет продолжаться этот беспредел? Я буду вынуждена ночевать в палатке перед окнами администрации, чтобы на нашу проблему обратили внимание не только в Белгороде, - написала жительница областного центра.

Глава региона ответил, что с уважением относится к решению женщины. Вячеслав Гладков пообещал, что проблему женщины власти не оставят без внимания.

- Ситуация достаточно непростая. Есть экспертиза, которая говорит о том, что дом сносить не нужно. У вас возникли сомнения по поводу трещин, которые появились еще до этих происшествий. В связи с этим была назначена дополнительная экспертиза, - прокомментировал губернатор.

Глава региона также заверил женщину, что с ней дополнительно свяжется министерство строительство области.

- Ни один человек без внимания точно не остался, хотя у кого-то быстро эти проблемы решаются, у кого-то мы пока не приступили к восстановлению по объективным причинам. По каждому объекту, по каждому дому, по каждой квартире будем все делать до конца. Здесь даже сомнений ни у кого быть не может, - добавил Вячеслав Гладков.