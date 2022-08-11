В Белгороде прозвучат рок-хиты на шотландских волынках

В Белгороде выступит оркестр волынщиков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Воскресный вечер в настоящем замке под звуки живой музыки – это ли не сказка. А если звучание инструментов соответствует месту?

14 августа в рамках летнего цикла «Музыка заката» от белгородской филармонии в замке Utark вновь выступит оркестр волынщиков City Pipes. Коллектив с десятилетней историей состоит из профессиональных московских музыкантов, увлеченных шотландской музыкой и поиском новых музыкальных форм.

Смелые эксперименты со звучанием традиционных инструментов являются отличительной чертой музыкантов. Любая музыка в исполнении на волынках преображается, звучит неожиданно и смело. Белгородцам оркестр представит рок-программу.

Для удобства зрителям с 18:00 до 19:00 от гостиничного комплекса «Белогорье» до замка Utark филармония предоставит трансфер.

14 августа в 19:00 (6+)

Замок Utark, Песчаная, 33