В Белгороде прозвучат рок-хиты на шотландских волынках

В Белгороде выступит оркестр волынщиков.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Воскресный вечер в настоящем замке под звуки живой музыки – это ли не сказка. А если звучание инструментов соответствует месту?
14 августа в рамках летнего цикла «Музыка заката» от белгородской филармонии в замке Utark вновь выступит оркестр волынщиков City Pipes. Коллектив с десятилетней историей состоит из профессиональных московских музыкантов, увлеченных шотландской музыкой и поиском новых музыкальных форм.
Смелые эксперименты со звучанием традиционных инструментов являются отличительной чертой музыкантов. Любая музыка в исполнении на волынках преображается, звучит неожиданно и смело. Белгородцам оркестр представит рок-программу.
Для удобства зрителям с 18:00 до 19:00 от гостиничного комплекса «Белогорье» до замка Utark филармония предоставит трансфер.
14 августа в 19:00 (6+)
Замок Utark, Песчаная, 33