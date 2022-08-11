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Происшествия11 августа 2022 13:52

Под Белгородом «ЗИЛ» столкнулся с двумя легковушками

В ДТП пострадали два человека
Анастасия Лемешко
По предварительным данным, водитель грузовика на перекрестке не уступил дорогу. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, водитель грузовика на перекрестке не уступил дорогу. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Авария произошла в среду, 10 августа, в районе села Принцевка Валуйского городского округа. По предварительным данным, в четвертом часу дня 46-летний водитель «ЗИЛа», двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил на перекрестке «Приору» под управлением 41-летнего водителя. В результате произошло столкновение. После удара грузовик наехал еще и на остановивший автомобиль «Лада X-RAY» под управлением 33-летней женщины. В ДТП пострадали два человека.

- Водитель и 31-летняя пассажирка «Лады Приоры» получили травмы, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.