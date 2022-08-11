В Белгородской области в 29 медицинских классах проведут ремонт и закупят новое оборудование

Профильные классы созданы по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова для привлечения учеников к работе в медицинской сфере. Проект специально создавался для пополнения кадров в здравоохранении. Уже в школьных стенах в рамках дополнительного образования ученики освоят профессию младшего медработника.

Чтобы улучшить условия и качество обучения, в медицинских классах проведут ремонт, закупят мебель, декор и проекторы. На все обновления потратят более 96 млн рублей. Как сообщается в министерстве цифрового развития региона, в 2023 году запланирована покупка высокотехнологичного оборудования в каждый класс – телементоров, предназначенных для практического обучения и отработки медицинских навыков.

В рамках проекта активную профессиональную подготовку проходят и педагоги. Уже 44 учителя химии и биологии прошли курсы квалификации в Москве. А в сентябре - октябре планируется подготовка ещё 48 профильных специалистов в Белгороде.