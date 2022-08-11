Под Белгородом обустраивают шесть новых остановок

Новые павильоны установят вблизи села Никольское. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородском районе, вблизи села Никольское, появятся шесть новых остановок. Павильоны установят на трассе в районе въезда в микрорайон Зарубино, на границе микрорайонов Зарубино и Черёмушки и в районе поворота к СНТ «Авиатор». Об этом сообщает министерство автомобильных дорог и транспорта региона.

По информации ведомства, остановочные комплексы оборудуют пешеходными переходами. Здесь появятся соответствующие разметка и дорожные знаки.

На обустройство комплексов планируется потратить в общей сложности 5,6 миллионов рублей. Работы уже начались. Завершить их планируют до 20 октября 2022 года.