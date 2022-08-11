В Белгороде полиция нашла запустившего камень в дверь подъезда подростка

На группу подростков с улицы Челюскинцев жительница Белгорода пожаловалась в соцсетях. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду.

На днях жительница улицы Челюскинцев города Белгорода пожаловалась в соцсетях на группу хулиганивших подростков. По словам женщины, мальчишки не только шумно себя ведут, но и бросают камни в двери подъездов, а также демонстрируют не по-детски богатый словарный запас.

Полиция отреагировала на публикацию и быстро нашла школьников, которых местная жительница запечатлела на видео. Ими оказались ребята в возрасте от 10 до 13 лет.

Проведенная сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проверка показала, что инцидент произошел еще 24 июля. Мальчишки гоняли по двору на велосипедах. Один из них поднял с земли камень и запустил в дверь подъезда. Видимо, чтобы придать значимости своему поступку подросток сопроводил это действо парой «крепких» словечек. Остальные, наблюдая за приятелем, от души похохотали.

Правда, когда пришли сотрудники полиции, ребятам было уже не так весело. Как отметили в пресс-службе областного Управления МВД, подростки пообещали, что такое впредь не повторится.

Учитывая юный возраст участников инцидента, не удивительно, что в поле зрения полиции они раньше не попадали. С ребятами провели профилактическую беседу. Отца особо отличившегося мальчика еще и привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына.