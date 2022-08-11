В Белгороде снова открыли в торговом центре пункт вакцинации

На прививку надо взять с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В Белгородской области начала расти заболеваемость коронавирусом. К счастью, большого всплеска пока не наблюдается.

Врачи советуют жителями региона пройти вакцинацию. Сделать прививку можно не только в медучреждении, но и во время прогулки по торговому центру. Как сообщили в мэрии Белгорода, в «МегаГРИННе» вновь работает пункт вакцинации. Прийти сюда можно как в будни, так и в выходные дни с десяти утра до пяти вечера. Предварительная запись не требуется.

- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС, медицинский полис. Вакцинация проводится препаратом «Спутник V», - рассказали в администрации города.

Привиться можно и в городских поликлиниках. У белгородцев по-прежнему есть возможность вызвать мобильную бригаду. Сделать это можно, позвонив в колл-центр по номеру «122».