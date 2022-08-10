Белгородский «Салют» упустил победу во Владивостоке

В шестом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 13 августа в Хабаровске с дублем местного СКА. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня, 10 августа, в матче пятого тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» встречался во Владивостоке с местным «Динамо». Несмотря на пропущенный на 13-й минуте гол (в составе хозяев отличился Крамаренко), наши парни на перерыв ушли, ведя в счете. Точными ударами отметились Малахов (16-я) и Матвевнин (25-я). Но довести встречу до победы «Салют» не сумел – в компенсированное ко второму тайму время окончательные цифры на табло установил Чуфыров (2:2).

«Салют»: Ковалёв, Крикуненко, Кудреватый, Жилмостных, Ивантеев, Дудайти (Дегтярев, 90+), Матвевнин (Сошников, 90+), Белобаев (Радостев, 69), Малахов (Мавлянов, 78), Канищев (Курзенев, 70), Дёгтев.

После пяти туров в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 15-ю очками. Далее следует раменский «Сатурн» (12). Третье – пятое места с десятью баллами делят участники сегодняшней игры во Владивостоке и саратовский «Сокол». В шестом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 13 августа в Хабаровске с дублем местного СКА.