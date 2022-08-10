Белгородца подозревают в том, что он столкнул с балкона свою знакомую

При падении на асфальт женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Фото архив "КП".

Происшествие случилось 9 августа в микрорайоне Солнечный Старого Оскола. По версии следствия, утром к 52-летнему мужчине пришла его старая знакомая. Женщина попросилась переночевать, сославшись на то, что поссорилась с родными. Оскольчанка и раньше оставалась в этой квартире. Хозяина она знала порядка двадцати лет. Мужчина и его гостья вместе выпивали. Во время застолья у них произошла ссора. Женщина стала оскорблять хозяина квартиры, а затем вышла на балкон и встала на табурет, чтобы повесить полотенце. Разозлившись на нелесные отзывы в свой адрес, мужчина с силой толкнул гостью в спину. Женщина упала с балкона на асфальт. В итоге 65-летняя оскольчанка погибла.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что в отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.