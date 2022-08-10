Белгородец сломал руку сестре своей возлюбленной

В ОМВД России по Губкину с заявлением о причинении телесных повреждений обратилась местная жительница 1985 года рождения. Полицейские установили, что женщина пострадала в ходе конфликта со своим знакомым. Участковые задержали подозреваемого. Им оказался житель Губкина 1995 года рождения.

По предварительным данным, потерпевшая проводила время в компании своей сестры и её парня. Во время застолья между его участниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта молодой человек повредил потерпевшей руку. Медики диагностировали у женщины перелом диафаза плечевой кости.

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.