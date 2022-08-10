В Крыму появился маленький уголок Белгородской области

Каждый жилой домик на «Тавриде» расскажет об определённом регионе, населённом пункте или интересной локации России. Фото из телеграм-канала Правительства Белгородской области.

Почти неделю белгородцы Дмитрий Горелов, Юлия Селюкова и Максим Кобзев работали над оформлением домика для участников. В интерьере использованы элементы белгородского народного творчества и быта: орнаменты, узоры, традиционные цвета, предметы обихода и интерьера. Также авторы подчеркнули общую концепцию региона на фестивале.

Ребята представляют белгородское лето: в городе, за городом и у бабушки. Именно последнее направление так удачно вписалось в декоративные решения.

Каждый жилой домик на «Тавриде» расскажет об определённом регионе, населённом пункте или интересной локации России. Таким образом, участники смогут познакомиться друг с другом, а также с особенностями, достопримечательностями и культурой разных регионов страны. Об этом сообщает телеграм-канал Правительства Белгородской области.