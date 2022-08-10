В Белгородской области в столкновении «Ямахи» и «Ниссана» телесные повреждения получил водитель мотоцикла

По предварительным данным, вчера, 9 августа, в 13:40 на втором километре автодороги «Монаково - Нижнее Чуфичево» 52-летний водитель, управляя мотоциклом «Ямаха Драг Стар», не выдержал боковой интервал до движущегося попутно автомобиля «Ниссан Террано» под управлением 41-летнего водителя. В итоге произошло столкновение, и «Ямаха» слетела в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области при столкновении «Шевроле» с опорой ЛЭП пострадал 4-летний ребенок. ДТП произошло в Старом Осколе.