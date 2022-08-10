Белгородец украл у односельчанина сигареты, хлеб, макароны и молоко

В ОМВД России по Ракитянскому району с заявлением о краже обратился житель одного из сел – мужчина 1979 года рождения. Вернувшись с работы домой, он обнаружил пропажу продуктов и сигарет. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый житель того же села 2003 года рождения.

По предварительным данным, проходя по улице, молодой человек обратил внимание на то, что в одном из домов окно открыто на проветривание. Дернув за выставленный в него шнур, злоумышленник сумел распахнуть его и проник в жилище. Подозреваемый похитил пять пачек сигарет, хлеб, макароны и бутылку молока.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.