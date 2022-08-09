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Общество9 августа 2022 14:49

Соцсети: на улице Садовая в Белгороде упали столбы

По предварительным данным, никто не пострадал
Анастасия Лемешко

Происшествие случилось во вторник, 9 августа, в Белгороде. Ряд телеграм-каналов сообщил о том, что на улице Садовая поперек дороги упали столбы с фонарями. По неподтвержденной информации, одну из опор зацепил автобус. На место выехали экстренные службы.

По предварительным данным, никто не пострадал. А вот автомобилистам этот инцидент создал неудобства. Им пришлось объезжать неожиданно появившееся на дороге препятствие.

С просьбой прокомментировать ситуацию «Комсомолка» обратилась в «Белгородэнерго». В организации сообщили, что упавшие опоры ей не принадлежат.