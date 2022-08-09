В Белгородской области при проведении работ на канализационно-насосной станции погибли три человека

На месте трагедии в поселке Ровеньки работают следователи. Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла во вторник, 9 августа, в поселке Ровеньки. По предварительным данным, при проведении работ на канализационно-насосной станции погибли трое мужчин. Еще один пострадал. Сейчас он находится в больнице.

В Следственном комитете Белгородской области «Комсомолке» подтвердили информацию об этом происшествии. Там также добавили, что сотрудники СК сейчас работают на месте трагедии. По данным пресс-службы ведомства, устанавливаются личности погибших, причины и обстоятельства произошедшего.