Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2022 14:38

В Белгородской области при проведении работ на канализационно-насосной станции погибли три человека

Еще один находится в больнице
Анастасия Лемешко
На месте трагедии в поселке Ровеньки работают следователи.

На месте трагедии в поселке Ровеньки работают следователи.

Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла во вторник, 9 августа, в поселке Ровеньки. По предварительным данным, при проведении работ на канализационно-насосной станции погибли трое мужчин. Еще один пострадал. Сейчас он находится в больнице.

В Следственном комитете Белгородской области «Комсомолке» подтвердили информацию об этом происшествии. Там также добавили, что сотрудники СК сейчас работают на месте трагедии. По данным пресс-службы ведомства, устанавливаются личности погибших, причины и обстоятельства произошедшего.