В Белгородской области 9-летний мальчик пострадал во время катания в скейт-парке

СК проводит проверку по факту происшествия с ребенком. Фото: "КП" Архив

Следственный комитет Белгородской области сообщил о проведении проверки по факту происшествия с ребенком в Старом Осколе. Информацию об инциденте опубликовали в сети Интернет.

По предварительным данным, 4 августа во время катания на самокате в скейт-парке Зеленый Лог 9-летний мальчик получил травму. Как сообщается в публикации, на полотне аттракциона имелось повреждение. В итоге туда попало переднее колесо самоката. Ребенок упал и сломал челюсть.

- Будет дана правовая оценка деяниям лиц, отвечающих за техническое обслуживание объекта, а также должностных лиц администрации муниципального образования на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.