Белгородец Руслан Хорошилов стал призером Сибирского международного марафона

Руслан Хорошилов на финише в Омске. Фото со страницы спортсмена в VK.

В Омске состоялся один из самых популярных отечественных марафонов - Сибирский международный. Третье место на дистанции 42,195 км у мужчин занял белгородский легкоатлет Руслан Хорошилов. Он показал результат 2 часа 19 минут 20 секунд. Первым финишировал москвич Илдар Маншин, опередивший нашего земляка на одну минуту 11 секунд. Второе место в активе Ивана Кузнецова из Первоуральска, уступившего Илдару две секунды.

- Это было жарко и мокро, но классно, - поделился эмоциями после финиша Руслан Хорошилов. - В этот раз я только с бронзой в жару 27 градусов. Но не всегда же побеждать.

Как сообщалось ранее, белгородская легкоатлетка Елена Соколова выиграла чемпионат России. Спортсменка ЦСП региона стала лучшей в прыжках в длину.