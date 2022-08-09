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Спорт9 августа 2022 10:20

Белгородская легкоатлетка Елена Соколова выиграла чемпионат России

Спортсменка ЦСП региона стала лучшей в прыжках в длину
Алексей СЕРГУНИН
Елена Соколова. Фото ЦСП Белгородской области.

Елена Соколова. Фото ЦСП Белгородской области.

В Чебоксарах финишировал чемпионат России по легкой атлетике. Золото в прыжках в длину завоевала Елена Соколова, выступающая за два региона – родную Белгородскую область и Москву. Воспитанница Дмитрия Соколова показала результат 6 метров 54 сантиметра. Второй финишировала Полина Лукьяненкова из Краснодарского края. Она уступила Елене четыре сантиметра. Тройку сильнейших замкнула еще одна представительница Краснодарского края - Екатерина Левицкая. Ее результат – 6,43 м.

Как сообщалось ранее, бронзовую награду в семиборье у женщин на турнире в Чебоксарах завоевала Елизавета Каменец, выступающая за Белгородскую область и Краснодарский край.

Тем временем, МХК «Белгород» проиграл во втором спарринге «Эко-Ниве». Воронежцы взяли реванш за неудачу в первой встрече.