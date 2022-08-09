На Центральном пляже Белгорода какое-то время будет нельзя купаться

Купание на Центральном пляже может быть чревато кишечной инфекцией. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Мэрия Белгорода сообщила, что и на левом, и на правом берегах Центрального пляжа ограничено купание. Причиной стало микробиологическое загрязнение.

Пляжи располагаются на Корочанской и Северо-Донецкой улицах. Пока здесь лучше не заходить в реку. При случайном заглатывании воды можно подхватить кишечную инфекцию.

- Как только ситуация нормализуется, пляж откроют. Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии проводят плановую проверку один раз в десять дней, - сообщает пресс-служба администрации города.