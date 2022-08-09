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Общество9 августа 2022 10:24

Белгородская сирень отправилась в космос на борту ракеты-носителя «Союз-2»

Сплав для отливки космического аппарата также разработали в белгородском вузе
Анастасия Лемешко
Белгородская сирень отправилась в космос.

Белгородская сирень отправилась в космос.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ростки белгородской сирени, выращенной в ботаническом саду НИУ «БелГУ» отправились в космос. Об этом сообщает телеграм-канал вуза «Пегасий». Сирень умчала к звездам ракета-носитель «Союз-2». Кстати, сплав для отливки космического аппарата тоже разработали на базе университета.

фото: пресс-служба НИУ БелГУ.

фото: пресс-служба НИУ БелГУ.

- Эксперимент по автономному выращиванию сирени в космосе реализуется в рамках программы НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК», - сообщает «Пегасий».

Кубсад с белгородской сиренью проведет на орбите минимум год. За ростом в течение месяца можно будет наблюдать в режиме онлайн. Специально для этого разработали приложение «Сирень в космосе». Установить его на свой смартфон может любой желающий.