Белгородская сирень отправилась в космос на борту ракеты-носителя «Союз-2»

Белгородская сирень отправилась в космос. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ростки белгородской сирени, выращенной в ботаническом саду НИУ «БелГУ» отправились в космос. Об этом сообщает телеграм-канал вуза «Пегасий». Сирень умчала к звездам ракета-носитель «Союз-2». Кстати, сплав для отливки космического аппарата тоже разработали на базе университета.

фото: пресс-служба НИУ БелГУ.

- Эксперимент по автономному выращиванию сирени в космосе реализуется в рамках программы НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК», - сообщает «Пегасий».

Кубсад с белгородской сиренью проведет на орбите минимум год. За ростом в течение месяца можно будет наблюдать в режиме онлайн. Специально для этого разработали приложение «Сирень в космосе». Установить его на свой смартфон может любой желающий.