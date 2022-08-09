Застройщики начали резервировать эскроу-счета в интернет-банке «Открытия»

Застройщик – как получивший кредит, так и не нуждающийся в нем - вносит данные о предстоящей сделке в интернет-банк.

Теперь застройщики могут зарезервировать номер счета эскроу за пять минут и загрузить зарегистрированный договор участия в долевом строительстве в личный кабинет интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн».

Номер счета резервируется в банковской системе, поэтому покупатель сможет пройти идентификацию в офисе и открыть эскроу-счет значительно быстрее. Таким образом, банк упрощает процедуру открытия счета для покупателей недвижимости, и их взаимодействие с банком становится комфортнее.

- Услуга резервирования счетов эскроу в интернет-банке застройщика упрощает взаимодействие физических лиц с банком при покупке недвижимости. Теперь покупатели будут тратить меньше времени на необходимые процедуры в офисе банка, а значит, быстрее смогут стать обладателями квартиры, – отметил Олег Шишкин, вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».