Полиция установила мужчину, устроившего погром в одном из белгородских алкомаркетов

Что стало причиной такого поведения посетителя, выясняет полиция. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

На днях в одном из старооскольских телеграм-каналов появилось видео из местного алкомаркета. На нем запечатлено довольно странное поведение посетителя. Сообщается, что инцидент произошел на прошлой неделе в магазине, который расположен в микрорайоне Приборостроитель. Мужчина в панаме подошел к полкам с алкоголем и начал их крушить. В полиции прокомментировали случившееся.

- В дежурную часть УМВД России по г. Старому Осколу поступило сообщение о том, что мужчина повредил имущество одного из магазинов. В настоящее время он установлен сотрудниками полиции, проводится проверка, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.