Под Белгородом «Лада Веста» врезалась в шумоизалиционный забор и перевернулась

Водитель получил травмы. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в понедельник, 8 августа, около одиннадцати часов вечера в Губкинском городском округе. По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады Весты» наехал на шумоизалиционный забор. От удара легковушка перевернулась на проезжую часть.

Автомобиль превратился в груду металлолома, а управлявший им мужчина получил травмы. Что стало причиной аварии, сотрудникам полиции еще предстоит выяснить.

- У водителя взята кровь на химико-токсикологическое исследование, - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.