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Общество9 августа 2022 9:23

Неизвестные под видом сотрудников МЧС сообщают о минированиях в Белгороде

Спасатели призывают доверять только официальной информации
Анастасия Лемешко
Белгородские спасатели опровергли очередной фейк. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Белгородские спасатели опровергли очередной фейк. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В ряд учреждений Белгорода позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками МЧС, сообщили ложную информацию о минировании зданий и необходимости эвакуироваться. Единственная цель, которую преследовали эти люди – посеять панику среди мирного населения. Никакого отношения к спасательному ведомству они, разумеется, не имеют.

Распространенную злоумышленниками информацию опровергли в Главном управлении МЧС России по Белгородской области. В ведомстве также призвали жителей региона доверять только официальным источникам.