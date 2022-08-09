Неизвестные под видом сотрудников МЧС сообщают о минированиях в Белгороде

Белгородские спасатели опровергли очередной фейк. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В ряд учреждений Белгорода позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками МЧС, сообщили ложную информацию о минировании зданий и необходимости эвакуироваться. Единственная цель, которую преследовали эти люди – посеять панику среди мирного населения. Никакого отношения к спасательному ведомству они, разумеется, не имеют.

Распространенную злоумышленниками информацию опровергли в Главном управлении МЧС России по Белгородской области. В ведомстве также призвали жителей региона доверять только официальным источникам.