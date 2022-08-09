Под Белгородом пять раз привлекавшийся за скорость мотоциклист попал в ДТП

Водителя с травмами доставили в больницу. фото: УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 8 августа, в Ивнянском районе в ДТП попал мотоциклист. Авария произошла в час дня вблизи села Покровка. По предварительным данным, 35-летний водитель «Сузуки» не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину, а затем в кювет и опрокинулся. Мужчину с травмами доставили в больницу.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области отметили, что водитель не был экипирован должным образом. Кроме того, он уже не первый раз попадает в поле зрения автоинспекторов. По данным региональной Госавтоинспекции, в этом году мужчина уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.