В Белгородской области конфликт возле бара закончился смертью

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла в ночь на 7 августа возле одного из баров в Старом Осколе. По предварительным данным, во время конфликта нетрезвый 27-летний местный житель ударил земляка кулаком в голову. В итоге 35-летний мужчина упал, ударился головой об асфальт и умер на месте происшествия. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что подозреваемый задержан. Ему уже предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Жителю Старого Оскола может грозить до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.