Игрок «Белогорья» примет участие в Исламских играх

Мохамед Аль Хачдади. Фото с сайта ВК "Белогорье".

Пока белгородская команда будет участвовать в Спартакиаде сильнейших, где не могут играть иностранные волейболисты, диагональный «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади получит игровую практику в другом турнире. В составе сборной Марокко он выступит на Исламских играх.

Турнир в турецкой Конье пройдет с 9 по 15 августа. Участвуют восемь команд, которые на предварительном этапе распределены по двум группам. Первую четверку составили Судан, Камерун, Марокко и Азербайджан. В группу В вошли Турция, Иран, Катар и Пакистан. По итогам однокруговых турниров по две сильнейшие команды каждой группы выходят в полуфинал, игры которого состоятся 14 августа. Победители полуфиналов 15 августа назовут чемпиона Игр, а проигравшие в этот же день определят бронзового призера.

Олимпийский комитет Турции впервые проводит Исламские игры. В программе Игр спортсмены 54 стран будут соревноваться в 21 виде спорта.

Как сообщалось ранее, Мохамед Аль Хачдади в интервью «КП» итоги первого сезона в составе «львов».