В Белгороде из реки Северский Донец достали тело мужчины

В настоящее время выясняются обстоятельства гибели мужчины. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сообщение о происшествии на воде появилось утром, 8 августа, на сайте Главного управления МЧС России по Белгородской области. В реке Северский Донец на улице Трунова областного центра обнаружили погибшего мужчину. Его тело извлекли прибывшие на место водолазы.

Что именно привело к трагедии, пока неизвестно. По данным спасателей, погибшего обнаружили в месте, не оборудованном для купания. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются компетентными органами. Еще одно происшествие случилось 7 августа в селе Иловка Алексеевского городского округа. В балке Гафонов Яр из пруда достали тело мужичины. Место, где он погиб, также не предназначалось для купания. Обстоятельства случившегося тоже выясняются.

Белгородцев просят не забывать о безопасности во время отдыха у воды. Не купайтесь в необорудованных местах. Не заходите в воду в нетрезвом виде или при плохом самочувствии. Если с вами дети, не оставляйте их без присмотра.