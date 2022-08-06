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Происшествия6 августа 2022 11:05

За кражу утюга и бритвенных станков белгородцев могут посадить в тюрьму

Рецидивисты причинили ущерб в размере более 15 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Один из задержанных похитил в другом магазине четыре упаковки бритвенных станков на сумму 8800 рублей.

Один из задержанных похитил в другом магазине четыре упаковки бритвенных станков на сумму 8800 рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратились представители магазина цифровой и бытовой техники, расположенного в поселке Разумное. Они сообщили, что с витрины пропал утюг стоимостью более 6500 рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 30-летний и 33-летний ранее судимые жители областного центра.

По предварительным данным, мужчины зашли в магазин под видом покупателей. Убедившись, что никого нет поблизости, они сняли с утюга антикражное устройство, спрятали похищенный товар в пакет и вышли из торгового зала. Технику приятели впоследствии продали на одном из рынков, а вырученные деньги потратили. Также выяснилось, что один из задержанных похитил в другом магазине четыре упаковки бритвенных станков на сумму 8800 рублей.

В соответствии с п. «а» ч.2 ст. 158 и ч. 1 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, и кража) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.