Белгородский Отелло поломал ребра своей сожительнице

В ОМВД России по Ровеньскому району от сотрудников скорой помощи поступило сообщение о том, что к ним с серьезными травмами обратилась за помощью женщина 1973 года рождения. В ходе проверки участковые установили, что она пострадала во время конфликта с сожителем. В совершении преступления подозревается житель поселка 1980 года рождения.

По предварительным данным, ссора у пары произошла на почве ревности. Злоумышленник повалил женщину на пол и стал наносить ей удары кулаками и локтями, совершив множественные переломы ребер. В какой-то момент потерпевшая смогла убежать к соседке и попросила вызвать скорую помощь.

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.