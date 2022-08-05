4 августа в Белгородской области ковидом заболели в три раза больше людей, чем выздоровели

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 63 человека заболели, а выздоровели – 19. Отметим, что суточная заболеваемость за последний месяц выросла в четыре раза – с 15-ти до 63-х пациентов.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 565 пациентов, выздоровели – 129 708, умерли – 2 282. Сейчас из 76-ти госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 3 августа в нашем регионе заболели 52 человека, а выздоровели – 24. А 2 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 21 к 47-ми.

Как сообщалось ранее, на Белгородчине могут вернуть масочный режим в случае ухудшения эпидобстановки. Такую возможность рассматривают в региональном минздраве.