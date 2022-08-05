В Белгородской области начали собирать цветную капусту и брокколи

В КФХ «Шанс» брокколи собрали уже на семи гектарах площадей из 48-ми, цветной капусты – на четырех из 52-х. Всего на территории Белгородской области производством цветной капусты и брокколи занимаются три организации, две из которых располагаются в Чернянском районе (ООО «Агрофирма «Горби-Инвест» и КФХ «Шанс») и одна на территории Старооскольского городского округа (ИП глава КФХ Сторожев В.Н.).

Площадь, занятая этими видами капусты, составляет 372,3 га, в том числе 260 га в ООО «Агрофирма «Горби-Инвест» (138 га брокколи и 122 га цветная капуста), 101,1 га в КФХ «Шанс» (48,7 га брокколи и 52,4 га цветная капуста) и 11,2 га у ИП главы КФХ Сторожев В.Н. (6,2 га брокколи и 5 га цветная капуста).

Прогнозируемый валовой сбор равен 5 554 тонны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.