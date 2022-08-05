В первом матче межсезонья МХК «Белгород» победил в Боброве

Сегодня команды проведут повторный поединок. Начало – в 11:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 4 августа, в Боброве МХК «Белгород» провел первый спарринг в рамках подготовки к сезону-2022/23 с местной «Эко-Нивой».

Хозяева льда дважды вели в счете (1:0 и 5:4), но в итоге победу праздновали гости – 6:5 по буллитам. Решающую шайбу забросил Анатолий Смирнов.

Сегодня команды проведут повторный поединок. Начало – в 11:00.

Как сообщалось ранее, автобус для белгородского футбольного клуба «Салют» планируют приобрести до конца года. Процесс закупки затормозился из-за нарушения логистики.

Тем временем, белгородские футболистки выиграли финальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч».