Белгородские полицейские задержали серийную воровку

В одном из случаев злоумышленница воспользовалась найденной на дороге банковской картой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 30-летний сотрудник одного из магазинов электроники. Он сообщил, что во время работы у него с прилавка похитили телефон. Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 32-летняя местная жительница.

По предварительным данным, женщина зашла в магазин под видом покупателя. Воспользовавшись тем, что продавец был занят другими клиентами, она незаметно взяла телефон с прилавка, после чего скрылась. Похищенное имущество стоимостью около 12 тысяч рублей злоумышленница продала неизвестным за пять тысяч, а деньги потратила на посуточный съем квартиры.

Кроме того, сотрудники полиции установили причастность подозреваемой к еще двум кражам. В одном из случаев её добычей стала сумка с кошельком, оставленная без присмотра клиентом одной из химчисток. Сумма причиненного ущерба составила порядка 20 тысяч рублей. Ещё в одном случае злоумышленница воспользовалась найденной на дороге банковской картой. С ее помощью женщина расплатилась за покупки в различных магазинах города. Сумма причиненного 33-летнему владельцу карты ущерба составила около восьми тысяч рублей.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, и кража, совершенная с банковского счета) подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.