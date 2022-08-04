Губернатор Белгородской области: «1 сентября у наших первоклассников точно будет»

Накануне стало известно, что не все школы и детские сады Белгородской области с 1 сентября приступят к работе. В пятикилометровой приграничной зоне более двадцати образовательных учреждений останутся закрытыми. Они расположены на территории Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов, а также Грайворонского и Шебекинского городских округов. Дети будут посещать школы и садики, которые определили муниципальные власти.

После появления этой новости с вопросами на прямую линию к губернатору Белгородской области обратились сразу несколько родителей. Жительница Борисовского района уточнила, откроет ли свои двери для учеников Стригуновская школа.

- Она будет работать так, как работала всегда. Никаких ограничений мы пока не видим, - ответил Вячеслав Гладков.

Другую маму интересовало, как родителям без личного транспорта доставлять детей в садики.

- Нужно организовать школьные автобусы до детских садов, чтобы люди могли добираться. Не у всех есть машина, - предложила женщина.

Глава региона отметил, что к перевозке школьников и воспитанников детских садов – требования не одинаковые. Для самых маленьких пассажиров предусмотрены другие кресла. Выделить или закупить новые автобусы за такой короткий промежуток невозможно.

- Но мы готовы решать индивидуальные вопросы. Обращайтесь в управления образования своих районов или к заместителю губернатора Андрею Викторовичу Милёхину (министру образования Белгородской области). Постараемся быстро рассмотреть и помочь там, где можем, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

Еще одна жительница Белгородской области спросила у главы региона, как быть детям-первоклашкам Грайворонского городского округа.

- Идти в первый класс, - ответил Вячеслав Гладков. - Да, три школы пока не планируем открывать, потому что обстановка не позволяет. Но дети пойдут в близлежащие школы, туда, где мы можем обеспечить их безопасность. 1 сентября у наших первоклассников точно будет.