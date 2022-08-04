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Происшествия4 августа 2022 14:02

Белгородская полиция накрыла наркопритон

Его обнаружили в квартире жителя Старого Оскола
Анастасия Лемешко
Злачная квартира давно попала в поле зрения оперативников.

Злачная квартира давно попала в поле зрения оперативников.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Такого визита житель Старого Оскола явно не ждал. В среду, 3 августа, его навестили оперативники. Квартира 35-летнего мужчины давно попала в поле зрения полицейских. По предварительным данным, она стала местом сборища наркоманов. Да, и у самого хозяина криминальное прошлое.

Правоохранители застали мужчину не одного. Компанию старооскольцу составляли две гостьи. Как сообщают в пресс-службе УМВД региона, по внешнему виду девушки находились в состоянии опьянения. Стали ли причиной запрещенные вещества покажет химико-токсилогическое исследование. В самой квартире полицейские обнаружили и изъяли приспособления для употребления наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за содержание притона. Он рискует сменить «прописку» на ближайшие четыре года.