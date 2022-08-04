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Общество4 августа 2022 13:03

Губернатор Белгородской области извинился за инцидент с пожилым пациентом на вакцинации

Глава региона также рассказал о результатах служебного расследования
Анастасия Лемешко
Белгородка пожаловалась губернатору на медицинское обслуживание её дедушки, решившего пройти вакцинацию.

Белгородка пожаловалась губернатору на медицинское обслуживание её дедушки, решившего пройти вакцинацию.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору на медиков Красногвардейской центральной районной больницы.

- К сожалению, не в каждой поликлинике спешат помочь сделать прививку. Мой дедушка – пациент возрастной. Недели две-три назад без каких-либо напоминаний решил пройти вакцинацию. Так получилось, что три часа ходил в поликлинике по коридорам. Врач, ответственный за вакцинацию отсутствовал. Сказали, что занималась другой работой, - рассказала женщина.

По её словам, пожилой мужчина дождался очереди и зашел в кабинет, где медработник на него начала недовольно кричать. Дескать, она одна, ей некогда и отказала в осмотре перед прививкой.

- Благо, проходила по коридору женщина в белом халате и, увидев его расстроенного, завела в кабинет и попросила принять, - рассказала внучка пенсионера.

Глава региона отметил, что жалоба женщины не беспочвенная. Её слова подтвердила главный врач, с которой губернатор разговаривал лично.

- Конечно, я приношу извинения за сотрудников наших отдельных больниц. Провели служебное расследование. По докладу, медсестра наказана. Врач не находился в кабинете действительно по уважительной причине. Одному из пациентов стало плохо, и он помогал ему. Конечно, мы должны все вместе более внимательно относиться к людям. То, что касается организации оказания помощи при проведении вакцинации, будем усиливать контроль за качеством работы. Еще раз приношу извинения за этот инцидент, - прокомментировал Вячеслав Гладков.