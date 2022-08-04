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Происшествия4 августа 2022 8:22

Под Белгородом в ДТП погибли водитель и пассажир «БМВ»

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся
Анастасия Лемешко
От полученных травм водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

От полученных травм водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В среду, 3 августа, авария в Белгородском районе унесла сразу две человеческие жизни. ДТП произошло около 22 часов 35 минут в районе посёлка Октябрьский.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «БМВ» ехал слишком быстро. В итоге мужчина не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги в кювет и перевернулась. Погибли сам водитель и его 20-летний пассажир.

- От полученных травм они скончались на месте происшествия, - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.