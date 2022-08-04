Жительницу Белгорода насторожило появление на улице людей в балаклавах

Глава региона прокомментировал появление людей в балаклавах на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. Фото: Сайт Губернатора и Правительства Белгородской области

На прямую линию к губернатору Белгородской области с вопросом о людях в балаклавах обратилась местная жительница. По словам женщины, она заметила их 2 августа около семнадцати часов на Свято-Троицком бульваре.

- Хотели выяснить у своего ТСЖ, также позвонили на номер «112», но ответа мы не получили, - рассказала белгородка.

Женщина отметила, что, учитывая сохраняющийся в регионе «желтый» уровень опасности, такие обстоятельства вызывают обеспокоенность.

- Дорогие друзья, очень правильный вопрос. Человек внимательно относится к тому, что происходит. Это я настоятельно советую делать всем. Спасибо вам за ваше небезразличие и внимание. Отвечаю на вопрос. 2 августа – День ВДВ, поэтому это были наши люди, - заверил белгородку губернатор.