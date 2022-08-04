В день на больничные койки с ковидом попадают пять-шесть белгородцев

Медики советуют не пренебрегать прививками. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области медики фиксируют небольшой, но всё-таки рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно с таким диагнозом госпитализируют пять-шесть человек. Для сравнения - во время зимнего пика эта цифра доходила до четырехсот пациентов.

По словам главы областного Минздрава Андрея Иконникова, так как рост незначительный, медучреждения сейчас практически не чувствуют нагрузки. Ситуация пока не вызывает опасений.

Заразившихся ковидом белгородцев лечат в четырех стационарах. По данным на 3 августа, там было 73 пациента. Помимо нового инфекционного центра второй горбольницы, им оказывают помощь еще в детской областной больнице, в родильном отделении Шебекинской ЦРБ и в Чернянской ЦРБ. Всего в этих медучреждениях развернуто 155 коек.

Всего с начала пандемии в регионе выявили порядка132,5 тысяч случаев заболевания. Медики советуют не пренебрегать прививками. Оба компонента вакцины в Белгородской области получили 1 033 660 человек, ревакцинацию прошли 385 570 белгородцев.

В областном Минздраве отмечают, ревакцинация движется не так активно, как могла бы. За последние семь дней её прошли немногим более 3200 белгородцев, тогда как есть возможность ежедневно прививать до пяти тысяч человек. В конце августа в регионе начнется вакцинация от гриппа.

- В прошлом году эти кампании также проводились одновременно. Вакцины сочетаются между собой. Я сам делал эти прививки сразу, - рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.