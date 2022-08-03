За разрисованные здания белгородец заплатит одну тысячу рублей

Вечером 31 июля в УМВД России по Белгороду поступило сообщение о том, что неизвестный разрисовал конструкцию на набережной в районе жилого комплекса «Париж». Оперативники установили личность молодого человека, нанесшего изображения. Им оказался 22-летний житель областного центра.

По предварительным данным, ночью 30 июля, гуляя по городу в компании знакомых, молодой человек рисовал свой никнейм на элементах наземных инженерных конструкций на набережной, после чего фотографировал и выкладывал в соцсеть. Полицейские также установили, что аналогичным образом белгородец разрисовал и фасад жилого дома на улице Победы.

В отношении него участковыми уполномоченными составлено два административных материала по ст. 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере 500 рублей за каждое. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.