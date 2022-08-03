В Белгородской области 17-летний юноша пытался скрыться от полиции

В Волоконовском районе внимание инспекторов ДПС, находившихся на маршруте патрулирования на улице Набережная в селе Афоньевка, привлек водитель автомобиля «ВАЗ». Заметив автоинспекторов, он начал набирать скорость, а требование об остановке проигнорировал.

В ходе преследования водитель был задержан. Им оказался 17-летний юноша, который, естественно, права на управление транспортным средством не имеет. Он пояснил, что сам приобрел автомобиль, а сел за руль, чтобы доехать до магазина за хлебом.

В отношении правонарушителя были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за невыполнение требования об остановке и управление без прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.