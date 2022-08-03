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Общество3 августа 2022 18:16

Белгородские полицейские вернули пенсионерке похищенные более 100 тысяч рублей

Растроганная женщина поблагодарила их, побывав на приеме у генерал-майора полиции Василия Умнова
Алексей СЕРГУНИН

О положительном опыте работы старооскольких сотрудников уголовного розыска начальнику УМВД России по Белгородской области генерал-майору полиции Василию Умнову рассказала пожилая оскольчанка. В мае этого года две молодые женщины под видом соцработников проникли к ней в квартиру и похитили более 100 тысяч рублей, которые пенсионерка отложила на похоронные нужды. По горячим следам полицейским удалось задержать злоумышленниц и вернуть похищенные деньги оскольчанке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Женщина искренне поблагодарила правоохранителей за профессионализм и чуткое отношение. Полицейские же героями себя не считают, а просто делают свою работу и еще раз напоминают жителям региона о необходимости быть осторожными при общении с незнакомцами.