Белгородские полицейские вернули пенсионерке похищенные более 100 тысяч рублей

О положительном опыте работы старооскольких сотрудников уголовного розыска начальнику УМВД России по Белгородской области генерал-майору полиции Василию Умнову рассказала пожилая оскольчанка. В мае этого года две молодые женщины под видом соцработников проникли к ней в квартиру и похитили более 100 тысяч рублей, которые пенсионерка отложила на похоронные нужды. По горячим следам полицейским удалось задержать злоумышленниц и вернуть похищенные деньги оскольчанке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Женщина искренне поблагодарила правоохранителей за профессионализм и чуткое отношение. Полицейские же героями себя не считают, а просто делают свою работу и еще раз напоминают жителям региона о необходимости быть осторожными при общении с незнакомцами.